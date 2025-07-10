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9 ملايين جنيه.. مصراوي يكشف التفاصيل المالية لصفقة عمر الساعي

01:42 ص الخميس 10 يوليو 2025
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    عمر الساعي لاعب المصري الجديد
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    عمر الساعي 1
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    عمر الساعي لاعبا في المصري
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    عمر الساعي وخطيبته
  • عرض 9 صورة
    عمر الساعي وخطيبته
  • عرض 9 صورة
    عمر الساعي وخطيبته
  • عرض 9 صورة
    عمر الساعي وخطيبته
  • عرض 9 صورة
    عمر الساعي وخطيبته
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القاهرة-مصراوي

انتقل عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المصري البورسعيدي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد عام مع الأحمر لعب خلاله 10 مباريات فقط.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي، التفاصيل المالية للصفقة، قائلا: "الأهلي تلقى إخطارا بتحويل 9 ملايين جنيه قيمة انتقال عمر الساعي إلى المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة لمدة موسم".

وأضاف: "الاتفاق بين الأهلي والمصري تم على أنه في حالة رغبة المصري في ضم اللاعب نهائيا بعد نهاية الإعارة، يكون الأمر بموافقة الأطراف الثلاثة وبمبلغ 30 مليون جنيه".

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع عمر الساعي في أغسطس 2024 من الإسماعيلي، مقابل 50 مليون جنيه، وحقق اللاعب لقب الدوري المصري رفقة الفريق.

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عمر الساعي المصري البورسعيدي الأهلي صفقة عمر الساعي
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