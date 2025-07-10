كيف ودع الزمالك أيمن الرمادي؟

كتبت-هند عواد:

ودع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق، بتكريمه على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتولى أيمن الرمادي تدريب الزمالك لمدة شهرا، بعد رحيل جوزيه بيسيرو وقبل تعيين المدرب الجديد يانيك فيريرا، وحقق الرمادي لقب كأس مصر في تلك الفترة.

وقام مجلس الزمالك بحضور كل من، حسين لبيب رئيس النادي، هشام نصر نائب الرئيس، وحسام المندوه أيمن الصندوق، بتكريم الرمادي ومنحه درع النادي.

وذكر الزمالك في بيان رسمي، أنه كرم أيمن الرمادي، تقديراً لدوره الكبير ومجهوداته مع الفريق في الفترة الماضية، ونجاحه في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.

وتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك التوفيق لأيمن الرمادي في خطوته المقبلة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط المدير الفني بالنادي وجميع مسؤوليه.