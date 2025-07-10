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نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية: أبناء النادي لا يصلحون

01:31 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    عفت نصار
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    أيمن الرمادي (2)
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    أيمن الرمادي (1)
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك1
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك2
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أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن استعانة نادي الزمالك بجون إدوارد في منصب المدير الرياضي هي تجربة تستحق الدراسة.

وقال "نصار" في تصريحات تلفزيونية: "جون إدوارد مش صاحبي ولكن تحدثت معه ويمتلك عقلية جيدة للغاية وهو حقق نجاحات مع فاركو".

وأضاف: "جون إدوارد دارس بشكل جيد ولديه خبرات مميزة وأبناء النادي معندهمش كفاءة هذا الرجل".

وأردف: "ما يهمني في النهاية هو حصول نادي الزمالك على الألقاب دون النظر هل المسؤول ابن النادي أم لا".

وأكمل: "تعاقد الزمالك مع أيمن الرمادي لم يكن قرارا خاطئا، ولا أعلم سبب محاربة أيمن الرمادي عندما تولى المسؤولية، ومحمود الجوهري كان أهلاوي وحقق نجاحات مع الزمالك".

واختتم تصريحاته: "الكرة أصبحت احترافا ولكن مازالت المنظومة المصرية تعاني من عدم الاحتراف والكرة المصرية تحتاج إلى تغيير جذري".

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