نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية: أبناء النادي لا يصلحون

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن استعانة نادي الزمالك بجون إدوارد في منصب المدير الرياضي هي تجربة تستحق الدراسة.

وقال "نصار" في تصريحات تلفزيونية: "جون إدوارد مش صاحبي ولكن تحدثت معه ويمتلك عقلية جيدة للغاية وهو حقق نجاحات مع فاركو".

وأضاف: "جون إدوارد دارس بشكل جيد ولديه خبرات مميزة وأبناء النادي معندهمش كفاءة هذا الرجل".

وأردف: "ما يهمني في النهاية هو حصول نادي الزمالك على الألقاب دون النظر هل المسؤول ابن النادي أم لا".

وأكمل: "تعاقد الزمالك مع أيمن الرمادي لم يكن قرارا خاطئا، ولا أعلم سبب محاربة أيمن الرمادي عندما تولى المسؤولية، ومحمود الجوهري كان أهلاوي وحقق نجاحات مع الزمالك".

واختتم تصريحاته: "الكرة أصبحت احترافا ولكن مازالت المنظومة المصرية تعاني من عدم الاحتراف والكرة المصرية تحتاج إلى تغيير جذري".