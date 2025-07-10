8 لاعبين والحسم يقترب.. كل ما تريد معرفته عن صفقات الزمالك

للموسم الجديد، حيث فتح جون إدوارد، المدير الإداري لنادي الزمالك، خطوط الاتصال مع عددا من الأندية من أجل التعاقد مع لاعبيها وحسمها خلال الفترة الحالية.

وبدأ الفريق الأبيض فترة الإعداد يوم الأحد الماضي على ملعب الكلية الحربية، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للفريق.

صفقات الزمالك المنتظرة

وينشر موقع مصراوي اقتراب نادي الزمالك من حسم 8 صفقات خلال الأيام القليلة المقبلة:

-أحمد شريف (فاركو)

اتم نادي الزمالك التعاقد مع أحمد شريف ووقع اللاعب بشكل رسمي على العقود لمدة 5 سنوات وحصل نادي الزمالك على الاستغناء الخاص بالصفقة مقابل 35 مليون حنيه على دفعات.

-عمرو ناصر (فاركو)

اقترب نادي الزمالك بشدة من التعاقد مع عمرو ناصر من نادي فاركو، بعدما تمت الموافقة ويتبقى فقط إرسال قيمة الصفقة من أجل الحصول على الاستغناء ويصبح لاعبا رسميا.

-الانجولي شيكو بانزا لاعب امادورا البرتغالي

أتم نادي الزمالك المفاوضات مع نادي استريلا أمادورا البرتغالي لضم الأنجولي شيكو بانزا ووقع اللاعب بالفعل على العقود لمدة 4 سنوات وينتظر حضوره للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

–أحمد ربيع (البنك الأهلي)

اقترب نادي الزمالك بشدة من حسم صفقة أحمد ربيع لاعب وسط فريق البنك الأهلي، بعدما تواصل لاتفاق مع ناديه، مقابل مبلغ 35 مليون جنيه من المنظر أن يحصل على الاستغناء خلال الساعات المقبلة

-المهدي سليمان (انتقال حر)

حصل نادي الزمالك على توقيع الحارس المهدي سليمان، في صفقة انتقال حر وينتظر تفعيل العقد خلال الأيام المقبلةفي ظل اقترب محمد صبحي حارس الزمالك من الرحيل لصفوف الزمالك فريق بيراميدز.

-الفلسطيني آدم كايد

أتم جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك اتفاقه مع الفلسطيني أدم قايد لاعب فريق بريدا الهولندي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده، ويتبقى إرسال قيمة الدفعة الأولى للصفقة وتذاكر الطيران للتواجد في القاهرة في الأيام الماضية.

–حامد حمدان (بتروجت)

تواصل نادي الزمالك مع نظيره بتروجيت وأرسل عرضا رسميا من أجل الحصول على خدمات حامد حمدان لاعب الفريق وقدم الزمالك مبلغ 30 مليون جنيه من أجل حسم الأمور وينتظر حسم الصفقة في الفترة المقبلة

-الأنجولى زينى سلفادور

لم يدخل نادي الزمالك في مفاوضات للحصول على خدمات زيني سلفادور كما تردد، خاصة رأن ناديه أيك أثينا اليوناني يطالب مبلغ مليون يورو للتفريط فيه.