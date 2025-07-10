كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

تفاصيل تحرك الزمالك لضم جوهرة تونس

01:28 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    خالد الغندور 2
  • عرض 12 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 12 صورة
    خالد الغندور 1
  • عرض 12 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 12 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 12 صورة
    الزمالك يواجه منتخب فلسطين عام 2000 وخالد الغندور يرفع علم فلسطين (3)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك يواجه منتخب فلسطين عام 2000 وخالد الغندور يرفع علم فلسطين (2)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك يواجه منتخب فلسطين عام 2000 وخالد الغندور يرفع علم فلسطين (1)
  • عرض 12 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 12 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 12 صورة
    خالد الغندور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف الإعلامي خالد الغندور دخول نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع نظيره الاتحاد المنستيري التونسي من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الشاب محمود غربال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار سعي الإدارة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة وواعدة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن مصادر خاصة أكدت أن مسئولي الزمالك أبدوا إعجابهم الشديد بقدرات غربال الملقب بـ"جوهرة تونس"، خاصة وأنه يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، ويُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري التونسي، حيث تم اختياره كأفضل ظهير أيمن في الموسم المنقضي.

تابع : "وانضم محمود غربال إلى صفوف الاتحاد المنستيري في صيف 2024 قادمًا من النادي الصفاقسي، وقدم موسمًا مميزًا خاض خلاله 71 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلهم، إلى جانب أدائه الدفاعي القوي والمهاري.

ويتميز اللاعب بسرعته الكبيرة ومرونته التكتيكية، حيث يجيد اللعب في عدة مراكز دفاعية، منها الظهير الأيسر وقلب الدفاع، إلى جانب مركزه الأساسي كظهير أيمن، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأي مدرب يبحث عن التنوع الدفاعي".

وواصل : "وعلى الصعيد الدولي، شارك غربال في 3 مباريات كاملة مع المنتخب التونسي الأول في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية، بإجمالي 270 دقيقة، كما سبق له تمثيل منتخب تونس تحت 20 عامًا في 10 مباريات وسجل هدفين".

واختتم :"الزمالك يرى في محمود غربال صفقة استراتيجية للمستقبل، وقد بدأ اتصالاته الجادة مع النادي التونسي لمحاولة حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور محمود غربال الزمالك صفقات الزمالك الزمالك اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بطريقة "هوج بول".. كيف استولت "VSA" على 3 مليارات من أموال المصريين؟
رسميا| اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز
مصر تلغي تمييزا للعرب وتقرر معاملتهم كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية
قبل قرار المركزي.. الدولار يواصل الهبوط خلال تعاملات البنوك اليوم
لكافة البنوك.. "إنستاباي" يعود للعمل بكفاءة