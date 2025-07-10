تفاصيل تحرك الزمالك لضم جوهرة تونس

كشف الإعلامي خالد الغندور دخول نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع نظيره الاتحاد المنستيري التونسي من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الشاب محمود غربال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار سعي الإدارة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة وواعدة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن مصادر خاصة أكدت أن مسئولي الزمالك أبدوا إعجابهم الشديد بقدرات غربال الملقب بـ"جوهرة تونس"، خاصة وأنه يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، ويُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري التونسي، حيث تم اختياره كأفضل ظهير أيمن في الموسم المنقضي.

تابع : "وانضم محمود غربال إلى صفوف الاتحاد المنستيري في صيف 2024 قادمًا من النادي الصفاقسي، وقدم موسمًا مميزًا خاض خلاله 71 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلهم، إلى جانب أدائه الدفاعي القوي والمهاري.

ويتميز اللاعب بسرعته الكبيرة ومرونته التكتيكية، حيث يجيد اللعب في عدة مراكز دفاعية، منها الظهير الأيسر وقلب الدفاع، إلى جانب مركزه الأساسي كظهير أيمن، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأي مدرب يبحث عن التنوع الدفاعي".

وواصل : "وعلى الصعيد الدولي، شارك غربال في 3 مباريات كاملة مع المنتخب التونسي الأول في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية، بإجمالي 270 دقيقة، كما سبق له تمثيل منتخب تونس تحت 20 عامًا في 10 مباريات وسجل هدفين".

واختتم :"الزمالك يرى في محمود غربال صفقة استراتيجية للمستقبل، وقد بدأ اتصالاته الجادة مع النادي التونسي لمحاولة حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن".