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"مستحملش في ميت عقبة".. تفاصيل انضمام لاعب الزمالك السابق للصفاقسي

01:26 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    ترافيس موتيابا ينضم إلى بوردو الفرنسي
  • عرض 10 صورة
    ترافيس موتيابا ينضم إلى بوردو الفرنسي
  • عرض 10 صورة
    ترافيس موتيابا ينضم إلى بوردو الفرنسي
  • عرض 10 صورة
    الأوغندي ترافيس موتيابا
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    ترافيس موتيابا لاعب الزمالك الجديد
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    ترافيس موتيابا رقم 40
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    ترافيس موتيابا
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    ترافيس موتيابا
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    الأوغندي ترافيس موتيابا
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نجح نادي الصفاقسي التونسي في التعاقد مع الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحل موتيابا من صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وانضم لفريق بوردو الفرنسي في الدرجة الرابعة، ولكن سرعان ما انتهت التجربة وعاد مرة أخرى للمنطقة العربية.

وأعلن النادي التونسي التعاقد مع الموهبة الأوغندية في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أعجب مسؤولي النادي بمستواه في ظل صغر سنه.

وانضم موتيابا للزمالك الموسم الماضي، قادما من كامبالا سيتي الأوغندي، وشارك رفقة الأبيض في 11 مباراة منذ الانضمام في شهر يناير الماضي.

وتوج صاحب الـ 18 عاما بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال موسمه الأول مع الزمالك، كما سبق له المشاركة في 19 مباراة بقميص منتخب أوغندا الأول وسجل خلالها هدفين.

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