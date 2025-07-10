"غير مسبوقة".. نجم الأهلي السابق يشيد بخطوة الزمالك الجديدة

أكد هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، أن فكرة وجود شركة لإدارة الكرة في نادي الزمالك "جديدة" وغير مسبوقة، والمبدأ مقبول بشكل عادي، مشيرا إلى أنه من الطبيعي كان وجود مدير رياضي وإدارات مختلفة لإدارة قطاع الكرة، ولكن مجلس الإدارة قد يكون رأي أنه لم تحقق النجاح لذلك قرر التعاقد مع شركة لإدارة الكرة.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "بالطبع، لابد أن يكون هناك بنود مخصصة لإدارة الكرة، وهناك اتفاقيات كاملة في العقود الرسمية بين النادي والشركة، الفكرة قد تكون جديدة وعلى الجميع انتظار نتائج هذه التجربة".

وأضاف: "الزمالك تأخر كثيرًا في عملية التصحيح، والأمور ليست سهلة مطلقًا، من أجل اعادة المنافسة بقوة خلال المواسم المقبلة".

وتابع: "الأهلي يريد تحقيق أكبر مكاسب مالية من وراء وسام أبوعلي، وطالما اللاعب يرغب في الرحيل، فلا مانع من بيعه بـ8 مليون دولار، مع تحقيق اكبر مكاسب مالية وتعويضه بشكل جيد".

وزاد: "محمد يوسف المدير الرياضي يدير ملف الكرة في الأهلي بشكل جيد مؤخرا، ومن الصعب الحكم على فترة محمد رمضان لأنه جاء في توقيت صعب جدا".