تقدم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، بشكوى رسمية ضد ناديه السابق الزمالك، من أجل الحصول على باقي مستحقاته المتأخرة.

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب، أكد أن زيزو طالب الحصول على مبلغ 82 مليون جنيه، باقي مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وأوضح المصدر، أن زيزو كشف في طلبه أنه رفض الحصول على مكافأة تتويج الأبيض ببطولة كأس مصر، رغم مشاركته في البطولة الموسم الماضي وإحرازه هدف في مرمى سيراميكا كليوباترا في المباراة قبل النهائية.

وجدير بالذكر، أن نادي الزمالك تقدم هو الآخر بشكوى من أجل إيقاف "زيزو" وتغريمه ماليا خاصة وأن اللاعب انتقل إلى الأهلي قبل نهاية الموسم المقرر له 12 يونيو وليس بنهاية كأس مصر وتم إعلان انتقال اللاعب للأهلى رسميا قبل هذا الموعد.

ويستند الزمالك في التمسك بموقفه باستمرار عقد زيزو مع النادى ليوم 12 يونيو، إلى لائحة مسابقات رابطة الأندية، والتي تؤكد أن الموسم ينتهى بنهاية كأس عاصمة مصر.