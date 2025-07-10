"نحتاج لا يقل عن 7 صفقات".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية

أكد حماده عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يحتاج إلى تدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرًا إلى ضرورة ضم ما لا يقل عن 6 أو 7 لاعبين على أعلى مستوى للمنافسة في الموسم الجديد.

وأضاف "الحاوي" في تصريحاته لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك: "سأظل داعمًا للزمالك في كل المواقف، وعلينا جميعًا التكاتف والهدوء للحفاظ على استقرار الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل".

وأشاد عبد اللطيف بمستوى حراس مرمى الفريق، مؤكدًا أن الزمالك يمتلك ثنائيًا مميزًا في هذا المركز، ولا يحتاج إلى تدعيمه في الوقت الحالي.

وشدد نجم الزمالك الأسبق على أن:"المنافسة القوية بين اللاعبين في كل مركز تصب في مصلحة الفريق، ويجب على كل لاعب يرتدي قميص الزمالك أن يُدرك قيمة وشرف اللعب لهذا الكيان العظيم".

_____________________________________