قدم وائل القباني مدير الكرة السابق لنادي الزمالك، الاعتذار لأيمن الرمادي المدير الفني السابق للأبيض، بعد تصريحاته الأخيرة، ضد النادي.

قال وائل القباني خلال تصريحات تلفزيونية: "أشكر الكابتن أيمن الرمادي على كلامه، أنا مفيش شيء بيني وبينه، وهو كان من حقه إنه يجتمع باللاعبين بمفرده، هو مدرب كبير وأنا أحترمه، ولم أقل عنه شيء، له كل التقدير والإحترام".

وأضاف: "الرمادي عارف أننا عايزين نساعده، طبيعي يكون هناك خلاف في العمل، لكن كنا شغالين على توفير المناخ الجيد ليه علشان نعبر المرحلت".

وأوضح: "أنا مقولتش أسرار، سُئلت ورديت بما يرضي الله ولم أخطيء في حق حد، وموضوع عبد الله السعيد أنا أشدت بدور الإدارة، أنا لم أكن أدخل المحاضرات الفنية للفريق".

واختتم تصريحاته: "أنا بعتذر للكابتن أيمن الرمادي لو هو فهم شيء غير مقصود مني، أنا أحترمه جدًا وأحبه، لا يوجد أي خلاف بيننا، أنا ليس ليا علاقة بالمحاضرة تماما أنا اتسألت ليه ايمن عبدالعزيز محضرشي المحاضرة فقولت علشان كابتن أيمن الرمادي اجتمع مع اللاعبين لوحده".