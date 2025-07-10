انتقد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، التصريحات الأخيرة التي ادلى بها حلمي طولان ضد جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك.

وقال نصار في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: "كابتن حلمي طولان قيمة كبيرة ولكن لم افهم الغرض من تصريحاته المضادة ضد جون ادوارد".

وأضاف: "تصريحات حلمي طولان هادمة لنادي الزمالك، وإذا كان حلمي يريد مصلحة الزمالك كان عليه أن يتواصل مع حسين لبيب من أجل إيجاد حلول"

وأكمل: "الزمالك أبوابه مفتوحة لأبنائه ومفيش اي هيمنع ابنه يدخل بيته وحلمي طولان إسم وتاريخ فوق اي حد".

وواصل: "كل لاعبي الزمالك القدامى وأبناءه حصلوا على فرصهم كاملة ولم يفيدوا النادي، وكرة القدم بشكل عام تتطور على مستوى العالم".

وأوضح : "الزمالك منذ مواسم عديدة بعيد عن التتويج بدوري أبطال أفريقيا وهذا يعني انه هناك حاجة غلط، ووجهة نظر حلمي طولان في جون إدوارد قديمة

وأردف : "أعتقد أن جون ادوارد سينجح مع نادي الزمالك، وانتقادات أبناء النادي له غير مبررة".

واختتم عفت نصار تصريحاته قائلا: يانيك فيريرا ليس اسماً قوية ولكن هو مدبر بالنظر إلى طريقة لعب، فأنه مدرب يلعب على إمكانيات لاعبيه وليس امكانياته الفنية.