8 معلومات عن نادي كولومبوس الأمريكي الذي طلب ضم وسام أبو علي

كتب- محمد عبدالهادي:

دخل نادي كولومبوس كرو الأمريكي، أحد أبرز أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، على خط المفاوضات مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع مهاجمه الفلسطيني الأصل وسام أبو علي.

وشهدت الفترة الماضية، تلقى عدة عروض لمهاجم الأهلي بعد تألقه في الموسم الماضي، خصوصًا خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، إلا أن نادي كولومبوس كرو يبدو الأكثر جدية حتى الآن، بعدما تقدم بعرض رسمي لمسئولي القلعة الحمراء.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن النادي الأمريكي كالتالي:

يعد كولومبوس كرو من أقدم أندية الدوري الأمريكي، حيث تأسس عام 1994، وحقق تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.

توّج بلقب الدوري الأمريكي (MLS Cup) ثلاث مرات، آخرها في عام 2023، كما فاز بلقب Leagues Cup عام 2024 بعد فوزه على لوس أنجلوس إف سي بنتيجة 3-1.

قاد الفريق في السنوات الأخيرة المدرب الفرنسي ويلفريد نانسي، الذي أعاد تشكيل هوية النادي بأسلوب هجومي حديث جعله من أبرز الفرق في الدوري.

وقد حصل نانسي على جائزة "مدرب العام" في MLS لعام 2024، بعد أن حقق مع فريقه نتائج مميزة وأداء جماعي لافت.

يعتمد كولومبوس كرو على استراتيجية تجمع بين التنافس على الألقاب وتطوير المواهب الشابة، وهو ما قد يفسر اهتمامه بالتعاقد مع لاعب مثل وسام أبو علي، الذي لا يزال في سن يسمح له بالتطور والنضج الفني.

ويخوض الفريق مبارياته على ملعب "Lower.com Field" الحديث، والذي يُعد من أفضل ملاعب الدوري الأمريكي من حيث البنية التحتية وتجربة الجماهير، ويقع في قلب مدينة كولومبوس بولاية أوهايو.