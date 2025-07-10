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مستمر رئيسا لقطاع الناشئين.. الزمالك يجدد الثقة في بدر حامد

01:12 ص الخميس 10 يوليو 2025

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

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جدد مجلس إدارة نادي الزمالك الثقة في بدر حامد، للاستمرار، في منصبه، رئيسا لقطاع الناشئين في الموسم الجديد.

وشهدت الفترة الماضية، عددا من الأقاويل حول رحيل بدر حامد من منصبه، وتعيين شخص آخر من أبناء النادي.

وتشمل قطاعات كرة القدم كل من قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات والكرة النسائية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن مجلس إدارة الزمالك، يثق تماما في قدرات بدر حامد، واحقية استمراره في منصبه، في ظل السعي للاستفادة من القطاع بخروج الناشئين للفريق الأول.

جدير بالذكر، أن الفترة الماضية شهدت العديد من الأقاويل حول رحيل بدر حامد، وتعيين أشخاص أخرين من أبناء النادي، في منصب رئيس قطاع الناشئين.

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