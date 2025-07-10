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بالعاصمة الإدارية.. الزمالك يحدد موعد انطلاق معسكره التحضيري للموسم الجديد

12:56 ص الخميس 10 يوليه 2025

الزمالك

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كتب- محمد عبدالهادي:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الدخول في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 15 حتى 27 يوليو الجاري، وذلك ضمن خطة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال فترة المعسكر، يجري حاليًا التنسيق بشأن أطرافها ومواعيدها، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا على النحو الأمثل قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الزمالك قد بدأ تدريباته استعدادًا للموسم الجديد منذ الأحد الماضي، حيث يؤدي الفريق مرانه حاليًا على ستاد الكلية الحربية، في انتظار موعد الانتظام بالمعسكر المغلق.

ويخوض الفريق أولى تجاربه الودية بمواجهة فريق أورانج، مساء الجمعة المقبل، على ملعب الكلية الحربية، في إطار التحضيرات الجارية للموسم المقبل.

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