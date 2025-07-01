كتب - يوسف محمد:

أعلن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك وعضو لجنة التخطيط بالنادي، رحيله عن الفارس الأبيض ونهاية علاقته مع الفريق الأبيض، مشيرا أن لجنة التخطيط بالنادي تعرضت لهجوم قوي خلال الفترة الماضية.

وكشف ميدو في بيان رسمي، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "X" تويتر سابقا، أنه سيعود مرة أخرى لتقدم برنامجه التليفزيوني "أوضة اللبس" على قناة النهار.

وجاء نص بيان ميدو كالتالي: "لكل حكاية نهاية إلا علاقتي الأبدية مع نادي الزمالك، فبعد أن قبلت أن أكون عضوا في لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم في وقت حرج للمساعدة في النهوض من كبوة، تعرضنا لهجوم شرس من كثيرين ولكن لم يشغلنا إلا مصلحة الزمالك".

وأضاف: "عملنا في البداية على خروج الزمالك من عثرته سواء على مستوى التعاقدات أو إدارة كل ملفات كرة القدم، ثم عكفنا على تأسيس إدارة رياضية محترفة لتقود السفينة البيضاء على المستوى الإداري والفني، لنكون على نهج الأندية الكبرى في العالم".

وتابع: "آن الأوان أن نترك الإدارة الجديدة تعمل بحرية لتحقيق النجاحات المطلوبة والمتفق عليها مع مجلس إدارة الزمالك، مع التأكيد على أنني دائما وأبدا سأظل أبنا مخلصا لهذا الكيان العظيم، واعتذر عن تولي أي منصب إداري سواء رسمي أو حتى كمستشار داخل نادي الزمالك، في الوقت الحالي مع تقديم كل الدعم طوال الوقت لبيتنا الكبير".

وأكمل: "في نفس التوقيت أتقدم بالشكر لزملائي أعضاء لجنة التخطيط الأستاذ عمرو الجنايني، الكابتن حازم إمام وكذلك الكابتن حسين لبيب أبناء الزمالك المخلصين، على العمل الجاد لمصلحة الزمالك في واحدة من أصعب الفترات التي مرت على الزمالك في تاريخه".

وواصل: "الآن حان الوقت لأعرب عن سعادتي بالعودة مرة أخرى إلى أوضة اللبس وقناة النهار، لتقديم برنامج رياضي مختلف كما عهدتموني دائما، في تجربة أعدكم أنها ستكون فخر للإعلام الرياضي المصري وتحاكي البرامج الرياضية العالمية، سيكون نقلة كبيرة في المحتوى الإعلامي المقدم كما سبق وفعلنا مع الإنطلاقة الأولى لبرنامج أوضة اللبس على قناة النهار وهي الشاشة التي أعتز بها كثيرا، ولاقت نجاحا كبيرا مع المشاهدين في التجربة الأولى".

وأردف: "كنت حريص عند إعلان تعاقدي مع النهار ألا يكون لي منصب رسمي في نادي الزمالك، حرصا مني على تجنب تضارب المصالح لعدم إلحاق الضرر بالنادي، أو استفادة عملي كمقدم برنامج من أي منصب لي داخل نادي الزمالك".

واختتم: "أعدكم ببرنامج حيادي يليق بما تنتظرونه وإعلام رياضي هادف ومحترم على شاشة مصرية محترمة كما كانت مصر دائما صاحبة الريادة في الإعلام الرياضي المتميز، دائما وأبدا أتمنى التوفيق لبيتي نادي الزمالك وانتظرونا في بداية قوية وجديدة على شاشة النهار".

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