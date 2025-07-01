كتب - مراسل مصراوي:

اقترب عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الساعي اجتمع مع محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، أنهى علاقته بشكل مؤقت مع النادي وحصل على الموافقة للانتقال إلى المصري على سبيل الإعارة".

وأضاف: "الساعي وقع بشكل على عقود انضمامه للنادي المصري، بعقد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وسينضم إلى التدريبات الجماعية للفريق خلال 48 ساعة".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب فضل الانتقال إلى النادي المصري، بدلا من الانضمام إلى ناديي البنك الأهلي وسموحة، اللذان كان يريدان ضمه".

وكان الساعي انضم إلى النادي الأهلي، في أغسطس 2024 قادما من النادي الإسماعيلي، إلا أنه لم يظهر مع الفريق بشكل كبير خلال الموسم الماضي.

وشارك الساعي مع المارد الأحمر في 10 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي 2024-2025، لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بصناعة هدف واحد فقط.

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