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محمد شحاتة لاعب الزمالك يحتفل بزفافه اليوم

09:12 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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  • عرض 8 صورة
    محمد شحاتة لاعب منتخب مصر
  • عرض 8 صورة
    محمد شحاته
  • عرض 8 صورة
    محمد شحاتة من تدريبات الزمالك
  • عرض 8 صورة
    محمد شحاته يحتفل بهدفه
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    محمد شحاتة ومحمد حمدي وبنتايك من تدريبات الزمالك اليوم
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    محمد شحاتة
  • عرض 8 صورة
    محمد شحاتة لاعب الزمالك
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كتبت-هند عواد:

يحتفل محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بحفل زفافه اليوم الثلاثاء 1 يوليو.

واستغل محمد شحاتة فترة الراحة التي حصل عليها قبل انطلاق الموسم الجديد، للاحتفال بزفافه.

ولعب محمد شحاتة 149 مباراة مع الزمالك في الموسم الماضي، وسجل خلالها 6 أهداف، وصنع 5 آخرين.

وحقق شحاتة لقب كأس مصر مع الزمالك، بعد الفوز على بيراميدز، بركلات الترجيح.

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محمد شحاتة نادي الزمالك حفل زفاف
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