محمد شحاتة لاعب الزمالك يحتفل بزفافه اليوم
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كتبت-هند عواد:
يحتفل محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بحفل زفافه اليوم الثلاثاء 1 يوليو.
واستغل محمد شحاتة فترة الراحة التي حصل عليها قبل انطلاق الموسم الجديد، للاحتفال بزفافه.
ولعب محمد شحاتة 149 مباراة مع الزمالك في الموسم الماضي، وسجل خلالها 6 أهداف، وصنع 5 آخرين.
وحقق شحاتة لقب كأس مصر مع الزمالك، بعد الفوز على بيراميدز، بركلات الترجيح.
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