محمد شحاتة لاعب الزمالك يحتفل بزفافه اليوم

كتبت-هند عواد:

يحتفل محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بحفل زفافه اليوم الثلاثاء 1 يوليو.

واستغل محمد شحاتة فترة الراحة التي حصل عليها قبل انطلاق الموسم الجديد، للاحتفال بزفافه.

ولعب محمد شحاتة 149 مباراة مع الزمالك في الموسم الماضي، وسجل خلالها 6 أهداف، وصنع 5 آخرين.

وحقق شحاتة لقب كأس مصر مع الزمالك، بعد الفوز على بيراميدز، بركلات الترجيح.