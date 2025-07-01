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للتفاهة عنوان.. تركي آل الشيخ يرد على مذيع قناة الأهلي

08:21 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

تركي آل الشيخ

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كتبت-هند عواد:

رد تركي آل الشيخ مستشار هيئة الترفيه، على انتقاد محمد سعيد مذيع قناة النادي الأهلي، لمدحت شلبي معلق مباراة الهلال ومانشستر سيتي.

وكان محمد سعيد كتب عبر حسابه الرسمي على منصبة "إكس": "هدف مانشستر سيتي في مرمي الهلال السعودي سليم وقانوني بنسبة 100%، أسوأ شيء لما يكون المعلق الرياضي جاهل بالقانون وغير مطلع على آخر تعديلات FIFA على قانون اللعبة، التعليق أصبح يحتاج إلى دراسة وفهم مش إلهي وأفشات الأفلام يا جماعة".

ورد عليه تركي آل الشيخ في تدوينه أخرى وكتب: "للتفاهة عنوان".

وحقق الهلال السعودي، الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بالمونديال ليودع الفريق الإنجليزي البطولة.

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تركي ال الشيخ قناة الأهلي
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