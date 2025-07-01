3 جنسيات.. مصراوي يكشف الجهاز المعاون لفيريرا مدرب الزمالك الجديد

القاهرة-مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أسماء الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر لمصراوي: "الجهاز المعاون لفيريرا سيتكون من، الفرنسي بيير باهرلي مساعد أول، الإسباني رأوول لوبيز مدرب الأحمال، البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدربا لحراس المرمى، والفرنسي جوليان لاجوكس محلل الأداء".

ويتولى يانيك فيريرا تدريب الزمالك، خلفا لأيمن الرمادي الذي تولى القيادة الفنية لمدة شهر بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو.

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