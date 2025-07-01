كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

3 4
04:00

الهلال

كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

3 جنسيات.. مصراوي يكشف الجهاز المعاون لفيريرا مدرب الزمالك الجديد

07:18 م الثلاثاء 01 يوليو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (1)
  • عرض 9 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (2)
  • عرض 9 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (5)
  • عرض 9 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (3)
  • عرض 9 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (4)
  • عرض 9 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (9)
  • عرض 9 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (7)
  • عرض 9 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة-مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أسماء الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر لمصراوي: "الجهاز المعاون لفيريرا سيتكون من، الفرنسي بيير باهرلي مساعد أول، الإسباني رأوول لوبيز مدرب الأحمال، البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدربا لحراس المرمى، والفرنسي جوليان لاجوكس محلل الأداء".

ويتولى يانيك فيريرا تدريب الزمالك، خلفا لأيمن الرمادي الذي تولى القيادة الفنية لمدة شهر بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو.

اقرأ أيضًا:

"قبل الإعلان الرسمي".. ماذا قدّم لاعب فاركو ليجذب انتباه مسؤولي الزمالك؟ (فيديو)

واقعة غريبة.. أياكس يطرد 7 لاعبين برسالة "واتساب".. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مصائد الموت.. الأماكن الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات (تقرير حكومي)
جلسة بكرة مهمة.. تأجيل مناقشة الإيجار القديم إلى الغد
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي