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"تحت أمر النادي".. رسالة من أيمن عبد العزيز بعد رحيله عن الزمالك

06:16 م الثلاثاء 01 يوليو 2025
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    أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق بنادي الزمالك (3)
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    أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق بنادي الزمالك (2)
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كتبت-هند عواد:

ودع أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق بنادي الزمالك، الأبيض برسالة مؤثرة، مشيرا إلى أنه تحت أمر النادي في أي توقيت.

ووجه مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، الشكر إلى أيمن الرمادي مدرب الفريق وجهازه الفني المساعد الذي ضم أيمن عبد العزيز مدربًا عامًا.

وكتب عبد العزيز على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي: "يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ "صدق الله العظيم"، رحلة قصيرة أنتهت من مشوار كبير لم ينتهي بعد وسيظل مستمرًا داخل بيتي نادي الزمالك كـ مدربًا عامًا بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الخلوق أيمن الرمادي، ومن قبله البرتغالي جوزيه بيسيرو".

وأضاف: "ختمت بفضل الله بـ التتويج بكأس مصر بعد موسم صعب على الجميع. الحمد لله بطولة تضاف للبطولات السابقة لي في موضع المسؤولية كمدربًا عامًا للفريق منها كأس الكونفدرالية الأفريقية وختامها البطولة العريقة كأس مصر الموسم المنقضي".

واختتم عبد العزيز: "شكرًا للجميع مجالس إدارات، وأجهزة فنية، ولاعبين ورجال المهمات المحترمين.. الشكر كل الشكر أولاً وأخيراً لجماهير الزمالك العظيمة على الدعم المتواصل والمساندة.. دائما تحت أمر النادي في أي وقت وأي مهام".

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أيمن عبد العزيز نادي الزمالك حسين لبيب
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