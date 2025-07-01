البنك الأهلي يضم مهاجم إنبي أحمد أمين أوفا

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، في بيان رسمي، التعاقد مع أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبي السابق، لتدعيم خط هجوم الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر بيان البنك الأهلي، أن أحمد أمين أوفا وقع على عقد انتقاله إلى الفريق، لمدة 3 مواسم، استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وخاض أحمد أمين 103 مباريات مع إنبي خلال الموسم الماضي، وساهم بـ32 هدفا، سجل 25 وصنع 7 أهداف، وتلقى 27 بطاقة صفراء.

اقرأ أيضًا:

"قبل الإعلان الرسمي".. ماذا قدّم لاعب فاركو ليجذب انتباه مسؤولي الزمالك؟ (فيديو)



واقعة غريبة.. أياكس يطرد 7 لاعبين برسالة "واتساب".. ما القصة؟



