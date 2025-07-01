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البنك الأهلي يضم مهاجم إنبي أحمد أمين أوفا

05:32 م الثلاثاء 01 يوليو 2025
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    البنك الأهلي يضم أحمد أمين أوفا
  • عرض 3 صورة
    البنك الأهلي يضم أحمد أمين أوفا
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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، في بيان رسمي، التعاقد مع أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبي السابق، لتدعيم خط هجوم الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر بيان البنك الأهلي، أن أحمد أمين أوفا وقع على عقد انتقاله إلى الفريق، لمدة 3 مواسم، استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وخاض أحمد أمين 103 مباريات مع إنبي خلال الموسم الماضي، وساهم بـ32 هدفا، سجل 25 وصنع 7 أهداف، وتلقى 27 بطاقة صفراء.

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أحمد أمين أوفا البنك الأهلي أشرف نصار
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