كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استطاع جناح نادي فاركو أحمد شريف جذب انتباه مسؤولي نادي الزمالك خلال الموسم الماضي 2024/25 ليقرروا التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.

مصدر مسؤول بنادي الزمالك كشف لمصراوي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن إتمامهم الاتفاق مع أحمد شريف جناح نادي فاركو لتدعيم صفوف الفريق، مشيرًا إلى تبقي "رتوش" بسيطة لإتمام الصفقة بصورة رسمية ومن ثمّ الإعلان عنها، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

شريف صاحب الـ 22 عاماً ينشط في مركز المهاجم كما يجيد اللعب كجناح أيسر، وهما المركزان الذي يبحث الزمالك عن تدعيمهما بقوة خلال الفترة الجارية بجانب مركز الجناح الأيمن، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بالزمالك في وقت سابق لمصراوي.

شريف ارتدى قميص فاركو خلال الموسم الماضي بـ 23 مباراة في بطولة الدوري بواقع 15 مباراة في الدور الأول و 8 مباريات بمرحلة مجموعة الهروب من الهبوط والتي كان يشارك بها بصورة أساسية.

وخلال الـ 23 مباراة التي ارتدى بها أحمد شريف قميص فاركو بالموسم الماضي سجل 5 أهداف خلال 1837 دقيقة لعب فيما حصل على بطاقة صفراء واحدة.

وجاءت الأهداف الخمسة للاعب أمام: بيراميدز، بتروجت، المصري، إنبي وزد.

وكان اللاعب الذي سبق وتواجد بالمنتخب الوطني للشباب قد انضم لصفوف فاركو خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2021/22 قادمًا من وادي دجلة بعد هبوط الفريق.

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