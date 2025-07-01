كتب ـ مصطفى الجريتلي:

واصل فريق الهلال الممثل العربي الوحيد المتبقي بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية مشواره المتميز بعد تأهله لدور ربع النهائي بعد فوزه على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16.

الهلال لم يتلقِ أي خسارة خلال النسخة الجارية من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا.

استهل فريق المدرب الإيطالي إنزاجي مشواره بتعادل ثمين أمام نظيره ريال مدريد الإسباني بهدف لكل فريق قبل السقوط في فخ التعادل السلبي بالجولة الثانية أمام نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي ثم الفوز على نظيره باتشوكا المكسيكي بهدفين نظيفين ليتأهل كوصيف للمجموعة برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

وشهدت النسخة الجارية من البطولة مشاركة 4 أندية عربية أخرى ولكنهم غادروا مع نهاية دور المجموعات والأندية هي: الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي والعين الإماراتي.

ويعد الهلال هو أفضل ممثل عربي بالنسخة الجارية من المسابقة، لم يخسر أي مباراة، تأهل إلى دور ربع النهائي فيما وصلت المكافآت التي سيحصل عليها حتى الآن 36.125 مليون دولار.

ويأتي خلف الهلال فريق الترجي الذي أنهى مشواره بالبطولة ثالثًا في جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بعدما فاز على نظيره لوس أنجلوس الأمريكي؛ إذ سكن شباكه 5 أهداف وسجل هدفًا واحدًا ليحصد جائزة 11.5 مليون دولار بواقع 9.5 مليون دولار مكافآة مشاركة بالإضافة إلى 2 مليون دولار مكافآة الفوز.

وجاء فريق العين الإماراتي ثالثًا في قائمة الأندية العربية؛ إذ أنهى مشواره في المركز الثالث بعد فوز على نظيره الوداد وحصد مكافآة مساوية لما حصل عليها الترجي ولكن سكن مرماه 12 هدفًا وسجل هدفين، ثم جاء الأهلي رابعًا رغم حصوله على المكافآة ذاتها إذ لم يحقق الفوز في أي مباراة واكتفى بحصد نقطتين بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.

وحلّ فريق الوداد بالمركز الخامس بعدما تذيل جدول ترتيب مجموعته بدون نقاط إذ تلقى 3 خسائر ليغادر بمكافآة المشاركة فقط البالغة 9.5 مليون دولار.

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