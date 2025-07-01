كتب- محمد خيري:

احتفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بفوز الهلال السعودي على مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في بطولة كأس العالم للأندية. ووجه رسالة نارية لمعلق المباراة الإعلامي مدحت شلبي، معتبرا أنه "حاول أن يوحي للمشاهدين أنه سعودي".

وقال مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه "يهنئ الشعب السعودي الشقيق على انتصار نادي الهلال زعيم آسيا وممثل الدوري السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، وفوزه المستحق وبجدارة وبأداء عالمي على الفريق الانجليزي مانشستر سيتي، وهو الانتصار الذي أسعد كل عربي قلبه صافي من الغل والأحقاد".

وأكمل: "وعلى الموتورين الذين يحاولوا التقليل من هذا الانتصار بأن الهلال يضم 8 من اللاعبين المحترفين غير السعوديين، أسأله وهل كل لاعبي مانشستر سيتي من حواري انجلترا؟ عيب والله".

واستدرك مرتضى قائلا: "لكن تحفظي الوحيد على هذا الأداء الرائع للفريق العربي السعودي هو المذيع ** الذي أزعجنا من قفشاتة الرخمة المكررة وصوته المزعج وانفعالاته المفتعلة للأشقاء السعوديين". وتابع هجومه على شلبي قائلا إنه: "حاول بكل الوسائل الرخيصة أن يوحي للمشاهدين بأنه سعودي الأصل من الخبر أو الرياض". واختتم تدوينته بالقول: "كفى فضحتونا ورخصتونا وملعون أبو الدولارات".

وحقق الهلال السعودي، فوزا تاريخيا، على مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بالمونديال ويتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.