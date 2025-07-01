"بعد رحيله عن الأهلي".. محمد شوقي يتحدث عن تجربته الأولى كمدير فني

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد شوقي المدير الفني الجديد لنادي زد إن تجربة الرجل الأول في الجهاز الفني جديدة بالنسبة له لذلك ستكون المباريات الأولى له مع الفريق تحديًا كبيرًا.

نادي زد كان قد أعلن مساء يوم أمس الإثنين التعاقد مع محمد شوقي ليكون مديرًا فنيًا لفريقه في الموسم الرياضي المقبل 2025/26، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وتوجه شوقي، في تصريحات مصورة نشرتها حسابات نادي زد عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بالشكر لمجلس إدارة ناديه على الثقة التي منحها له مسؤولوه، مضيفًا:"الفريق يسير بخطوات ثابتة وكل موسم يحقق أهدافًا كبيرة على أرض الواقع".

وأشار شوقي إلى أن نادي زد يمتلك كل مقاومات النجاح:"هذا أمر كان مهمًا جدًا بالنسبة لي فهذه هي المرة الأولى التي سأكون بها مديرًا فنيًا لذا بداية الدوري ستكون أول تحدي بالنسبة لي".

وأتم المدير الفني الجديد لفريق زد تصريحاته بقوله:"المباريات الأولى لي مع الفريق التي ستكون قبل فترة التوقف هي مهمة بالنسبة للفريق والجهاز الفني".

شوقي صاحب الـ 43 عاماً اتجه للعمل التدريبي بعد اعتزاله اللعب مباشرة إذ عمل كمدرب مساعد في وادي دجلة خلال الفترة من موسمي 2016/17 حتى 2017/18 ثم عمل كمدرب مساعد في المنتخب الأولمبي خلال موسمي 2017/18 حتى موسم 2021/22 قبل أن يعمل في النادي الأهلي بقطاع الأكاديميات ثم نائب للمدير رياضي ثم مدرب مساعد قبل أن يرحل بنهاية الموسم الماضي.

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