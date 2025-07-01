رسالة من الغندور يوجه رسالة لمدحت شلبي بعد مباراة الهلال والسيتي

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة إلى المعلق الرياضي مدحت شلبي، بعد مواجهة الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي، التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وتولى مدحت شلبي التعليق على مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كابتن مدحت شلبي استمتعت بيك امبارح معلق من الزمن الجميل".

وحقق الهلال السعودي، الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بالمونديال ليودع الفريق الإنجليزي البطولة.

ويلتقي فريق الهلال في الدور ربع النهائي مع نظيره فلوميننسي البرازيلي في الدور ربع النهائي من البطولة، يوم الجمعة المقبلة.