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قبل الإعلان الرسمي.. راتب مفاجئ لـ يانيك فيريرا مع الزمالك

03:17 م الثلاثاء 01 يوليو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك
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كتب- محمد خيري:

اقترب نادي الزمالك، من الإعلان عن المدير الفني الجديد بشكل رسمي، خلفا لأيمن الرمادي الذي تم توجيه الشكر له في الساعات الماضية.

وأتم نادي الزمالك اتفاقه مع المدير الفني الجديد، البلجيكي يانيك فيريرا ووقع بالفعل على العقود لمدة موسمين، بداية من الموسم الحالي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن يانيك فيريرا يصل إلى القاهرة غدا برفقة 4 مساعديك، مع وجود عنصر مصري في الجهاز.

وأضاف المصدر أن عقد المدرب البلجيكي مع الزمالك موسمين ويرتبط الموسم الثاني بتحقيق البطولات في الأول.

وأكمل المصدر، أن فيريرا سوف يحصل من الزمالك وباقي الجهاز على براتب 50 ألف دولار شهريا، حيث يتقاضى المدير الفني 40 ألف دولار، وباقي الجهاز 10 آلاف.

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