كتب- محمد عبدالهادي:

أطلق عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، تعليقًا مثيرًا للجدل على الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق الهلال السعودي عقب فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 في كأس العالم للأندية 2025 خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16.

وقال الجنايني في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" اليوم:"إحنا بنعمل كل حاجة غلط ومستنيين نتائج مبهرة، وغيرنا بيعمل كل حاجة صح وبنستغرب من نجاحهم"

وتابع عضو لجنة التخطيط بالزمالك: "لو عاوز تختصر الفارق بيننا وبينهم في جملة واحدة، فهي: (طبقوا اللوائح الموجودة بعدل، وأصروا على عدم مجاملة أي مخلوق، واللي غلط أياً كان يتعاقب باللوائح)".

واعتبر الجنايني أن الانضباط وتطبيق القوانين دون تمييز أو مجاملة هو سر نجاح التجربة السعودية، والتي انعكست بشكل واضح على قوة دوري روشن السعودي، وقدرته على استقطاب النجوم، ووصول أنديته لأدوار متقدمة في البطولات الدولية.

واختتم الجنايني منشوره مهنئًا الهلال السعودي بقوله: "مبروك للهلال السعودي الشقيق اللي شرفنا".