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لقطة طريفة.. كوكا يسخر من محمد صلاح بعد الفوز عليه.. ما القصة؟

02:28 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

كوكا و محمد صلاح

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كتب- محمد عبدالهادي:

نشر أحمد حسن كوكا، مهاجم لوهافر الفرنسي، مقطع فيديو طريف جمعه بالنجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أثناء قضائهما الإجازة الصيفية معًا.

وظهر كوكا في الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وهو يسخر من صلاح عقب الفوز عليه في مباراة تنس، حيث قال مازحًا: "شوفوا يا جماعة الواحد لما بيكون كسبان وشه بيتغير.. شوفوا صلاح وشه عامل إزاي وهو خسران".

وأضاف كوكا، في أجواء من الدعابة: "الواحد لما يكسب مرتين ورا بعض، بيبقى عامل إزاي"، في إشارة إلى تفوقه على صلاح في أكثر من جولة.

في المقابل، لم يرد محمد صلاح، وظهر في الفيديو مبتسمًا فقط دون أي تعليق.

كوكا و محمد صلاح

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كوكا و محمد صلاح لقطة طريفة أحمد حسن كوك محمد صلاح ليفربول الإنجليزي
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