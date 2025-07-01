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"الأمور غريبة وهذا سبب خروج الأهلي".. بركات يكشف تفاصيل أول زيارة لأمريكا

02:17 م الثلاثاء 01 يوليو 2025
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    جماهير الأهلي من مباراة بورتو
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    جماهير الأهلي من مباراة بورتو
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    الأهلي وبورتو
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    الأهلي وبورتو1
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    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (1) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (2) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (1) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (8) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (6) (1)
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كتب- محمد خيري:

علق محمد بركات نجم الأهلي السابق، على مستوى الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام حاليا، والخروج من دور المجموعات واحتلال المركز الأخير في المجموعة.

قال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "الأجواء المناخية القاسية التي شهدتها البطولة مثل ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية تزامنًا مع أمطار غزيرة، أثرت بشكل واضح على تركيز ولياقة اللاعبين، خاصة وأن هذه الظروف كانت جديدة وغير معتادة بالنسبة لهم".

وأضاف: "الحقيقة دي كانت أول مرة أسافر أمريكا، والجو هناك كان غريب جدًا، التغيرات المفاجئة بين حرارة مرتفعة وأمطار أدت لصعوبة في التكيف".

وأكمل: "الشوط الأول أمام إنتر ميامي، الفريق كان الأفضل وخلق العديد من الفرص التي لم يتم استغلالها بشكل جيد، بما في ذلك ضياع ركلة جزاء".

وتابع: "ولكن تراجع الأداء في الشوط الثاني نتيجة تأثير الأجواء المناخية، مما أدى إلى توازن المباراة في النهاية، أما في مباراة بالميراس الفريق البرازيلي استحق الفوز".

وأضاف: "الأهلي لم يظهر بنفس الخطورة التي ظهر بها في المباراة الأولى، ما كشف الفارق في المستوى وأثر على فرص الأهلي في المنافسة".

واختتم تصريحاته: "في مباراة بورتو الأهلي كان الأفضل ويستحق التأهل، ولكن آفة إهدار الفرص كانت السبب الرئيسي في عدم تحقيق نتائج أفضل".

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