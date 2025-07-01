اعتزال شيكابالا.. موقع عالمي يفاجئ جماهير الزمالك.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يتصدر اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك مع ارتباط اسمه بتعليق حذائه واعتزاله كرة القدم.

ورغم عدم صدور بيان رسمي سواء من اللاعب أو نادي الزمالك يفيد بقرار اعتزاله، إلا أن أحد المواقع الرياضية العالمية أثار جدلاً واسعًا حول موقفه.

موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في بيانات وانتقالات اللاعبين، قام بتحديث حالة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، إلى "معتزل"، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وهو ما فُسر على نطاق واسع كإشارة إلى نهاية مشواره الكروي مع القلعة البيضاء.

التحديث المفاجئ جاء دون أي إعلان رسمي من اللاعب أو النادي، مما فتح باب التكهنات حول حقيقة الموقف.

ولم تصدر إدارة نادي الزمالك حتى اللحظة أي تعليق على ما تم تداوله، كما لم يخرج شيكابالا بنفسه لتأكيد أو نفي ما تم تحديثه على الموقع.