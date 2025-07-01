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"من يبحث عن المال ليس له مكان".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية

01:55 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، على أهمية أن يكون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم على دراية عميقة بقيمة الكرة المصرية وتاريخها، معتبرًا أن ذلك يمثل حجر الأساس للنجاح داخل نادٍ بحجم الزمالك.

وأوضح صالح في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي": "السن ليس هو العامل الحاسم في اختيار المدير الفني. ما يهم هو الفكر، والحماس، والقدرة على قراءة المشهد الفني بشكل صحيح."

كما أكد ضرورة منح المدير الفني صلاحية اختيار جهازه المعاون بالكامل لتسهيل مهمته، مع التأكيد على ضرورة وجود عنصر مصري ضمن طاقمه الفني لضمان التواصل الفعال مع اللاعبين والإدارة.

و قال أحمد صالح: "محمد عبد الشافي نجم استثنائي لن يتكرر كثيرًا، وشيكابالا هو رمز كبير وعلامة من علامات الزمالك."

واختتم تصريحاته قائلاً: "الزمالك ليس مجرد نادٍ.. من يبحث عن المال فقط لا مكان له هنا، قميص الزمالك وحده كفيل بأن يرفع من قيمة أي شخص يرتبط به."

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