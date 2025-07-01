"بشنطة سفر".. حمزة علاء يثير الجدل ويقترب من إعلان فريقه الجديد

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار حمزة علاء حارس مرمي الأهلي السابق، الجدل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وذلك في ظل ترقب معرفة وجهته الجديدة بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وكان الحارس الشاب قد رحل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم المنقضي؛ لرغبته في خوض تجربة احتراف جديدة بعد نهاية تعاقده.

ونشر حمزة علاء صباح اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل إنستجرام، صورتين له كشفا عن اقتراب إعلان وجهته المقبلة.

ونشر صاحب الـ 24 عاماً صورة له وهو يحمل شنطة سفر، في إشارة لرحيله، ثم نشر عقبها صورة له من الطائرة وكتب عليها "let's go ",.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت ارتباط اسم حارس المرمى الشاب بالزمالك للانتقال إليه، إلا أن صورة اللاعب في الطائرة حسمت الجدل بعدما باتت وجهته خارج مصر.