كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
22:00

يوفنتوس

كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

3 4
04:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

"بشنطة سفر".. حمزة علاء يثير الجدل ويقترب من إعلان فريقه الجديد

01:45 م الثلاثاء 01 يوليو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 3 صورة
    حمزة علاء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار حمزة علاء حارس مرمي الأهلي السابق، الجدل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وذلك في ظل ترقب معرفة وجهته الجديدة بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وكان الحارس الشاب قد رحل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم المنقضي؛ لرغبته في خوض تجربة احتراف جديدة بعد نهاية تعاقده.

ونشر حمزة علاء صباح اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل إنستجرام، صورتين له كشفا عن اقتراب إعلان وجهته المقبلة.

ونشر صاحب الـ 24 عاماً صورة له وهو يحمل شنطة سفر، في إشارة لرحيله، ثم نشر عقبها صورة له من الطائرة وكتب عليها "let's go ",.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت ارتباط اسم حارس المرمى الشاب بالزمالك للانتقال إليه، إلا أن صورة اللاعب في الطائرة حسمت الجدل بعدما باتت وجهته خارج مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة علاء إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"من يبحث عن المال ليس له مكان".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

جلسة بكرة مهمة.. تأجيل مناقشة الإيجار القديم إلى الغد
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي