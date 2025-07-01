كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
22:00

يوفنتوس

كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

3 4
04:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

مقابل 35 مليون جنيه.. الغندور يكشف أولى صفقات الزمالك

12:41 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أحمد شريف
  • عرض 6 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 6 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 6 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 6 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، أولى صفقات نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال "الغندور" خلال برنامجه "استاد المحور": "مصدر بنادي فاركو أكد أن اللاعب أحمد شريف لم يتواجد في معسكر إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد".

وتابع الغندور: "المصدر أكد أن اللاعب غاب عن المعسكر لإتمام تعاقده مع نادي الزمالك، واللاعب وقع منذ أيام وأصبحت الأمور منتهية بالنسبة للاعب والنادي، ويتبقى الرتوش الأخيرة بشأن القيمة المالية".

وواصل، اللاعب وقع على كافة العقود وما تبقى من الاتفاق سوى كيفية سداد قيمة عقد اللاعب لنادي فاركو خلال الفترة المقبلة.

واختتم، فاركو سيحصل على 35 مليون جنية، نظير رحيل اللاعب عن صفوفه إلى نادي الزمالك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أحمد شريف أخبار الزمالك نادي الزمالك خالد الغندور صفقات الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

جلسة بكرة مهمة.. تأجيل مناقشة الإيجار القديم إلى الغد
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي