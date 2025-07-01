مقابل 35 مليون جنيه.. الغندور يكشف أولى صفقات الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، أولى صفقات نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال "الغندور" خلال برنامجه "استاد المحور": "مصدر بنادي فاركو أكد أن اللاعب أحمد شريف لم يتواجد في معسكر إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد".

وتابع الغندور: "المصدر أكد أن اللاعب غاب عن المعسكر لإتمام تعاقده مع نادي الزمالك، واللاعب وقع منذ أيام وأصبحت الأمور منتهية بالنسبة للاعب والنادي، ويتبقى الرتوش الأخيرة بشأن القيمة المالية".

وواصل، اللاعب وقع على كافة العقود وما تبقى من الاتفاق سوى كيفية سداد قيمة عقد اللاعب لنادي فاركو خلال الفترة المقبلة.

واختتم، فاركو سيحصل على 35 مليون جنية، نظير رحيل اللاعب عن صفوفه إلى نادي الزمالك.