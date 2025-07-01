كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب فريق الهلال السعودي، محمد كنو، إنهم حاولوا بكل ما يستطيعون لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي.

فريق الهلال نجح في التأهل لدور ربع النهائي من النسخة الجارية بالفوز على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي برباعية مقابل ثلاثة أهداف صباح اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16.

وأضاف كنو في تصريحات لمنصة DAZN عقب المباراة:"مبروك لجمهور الهلال والشعب السعودي بالكامل المباراة كانت صعبة وجميلة ضد فريق قوي مثل مانشستر سيتي أقوى فرق العالم والذي لا يقدر عليه إلا ربنا".

وأتم اللاعب السعودي الدولي تصريحاته بقوله:"بعدما سجلنا الهدف الثالث علمنا أنه بإمكاننا التسجيل مجددًا وتحقيق الفوز وبالفعل حققنا في النهاية ما كنا نريد".

ويلتقي فريق الهلال في دور ربع النهائي نظيره فلومينينسي عند العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبل بعدما تأهل الفريق البرازيلي على حساب نظيره إنتر الإيطالي.

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