كتب- محمد عبدالهادي:

خطف المعلق المصري مدحت شلبي الأنظار خلال تعليقه على مواجهة الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي، التي انتهت بفوز تاريخي للفريق السعودي بنتيجة 4-3 وتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وتحوّلت تعليقات شلبي إلى حديث الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أضفى طابعًا فكاهيًا ومثيرًا على مجريات اللقاء الذي اتسم بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

وخلال اللقاء، عبّر شلبي عن اندهاشه من بعض قرارات الحكم، قائلًا:

"ارجع للفار يا حكم، لا لا لا، هو المخرج مبيعدهاش ليه؟ ما تروح تشوفها، لا يا حبيبي واضحة لمسة يد!"

ليضيف بعدها بانفعال:"أنا عاوز اللاعيبة تقف مظبوط وتعرض مظبوط، ليه يا ابني مش عاوز تشوفها؟ مندهش ليه المخرج مش عاوز يعيدها؟ ليه ليه ليه؟ ده هدف دا.. انت مفتري يا راجل!"

ولم تخلو تعليقات شلبي من طرافته المعتادة، حيث طالب حارس الهلال ياسين بونو بعدم التسرع قائلاً: "نام وأرقد وطلع بيض".

وعلّق على تحركات جناح السيتي جيريمي دوكو بقوله:

"دوكو دا مشكلة.. يا جماعة حد يجيب لنا سكينة معجون!"

أما عن رد فعله على بيب جوارديولا، فصرخ قائلاً:

"إيه يا عم جوارديولا.. اطلع بره!"

وفي سياق حديثه عن قرارات التحكيم، وصف هدف مانشستر سيتي بـ"الأونطة"، مقابل هدف الهلال الذي اعتبره "شرعي مية في المية"، مضيفًا:

"ما تعمل واحدة من غلطاتك يا إيدرسون.. الله لا يسيئك، يا بني العب الناحية التانية!"

وتابع شلبي تفاعله قائلًا بعد الدقيقة 75:

"اللي يخطف يخطف وإن شاء الله متجيش السحابة وتعدي على خير."

وفي واحدة من أبرز الجمل التي رددها في نهاية المباراة قال:

"مادام دي ما دخلتش.. يبقى الماتش بتاعنا!".