"عملها بس مش مفاجأة".. تعليق ناري من شوبير بعد فوز الهلال التاريخي

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على فوز الهلال السعودي التاريخي، على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الهلال عملها ... ليست مفاجأة بل فوز عن جدارة واستحقاق.. ألف مبروك للهلال وإن شاء الله يكمل المشوار لأنه قدها وقدود".

وحقق الهلال السعودي، الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بالمونديال ليودع الفريق الإنجليزي البطولة.

ويلتقي فريق الهلال في الدور ربع النهائي مع نظيره فلوميننسي البرازيلي في الدور ربع النهائي من البطولة، يوم الجمعة المقبلة.