كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المهاجم الدولي محمد شريف عن الوجهة الأقرب له خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعدما ارتبط اسمه مؤخرًا بمفاوضات مع ناديي الزمالك وبيراميدز.

وقال شريف في تصريحات لقناة أم بي سي مصر مساء أمس الإثنين، إنه يمتلك عرضًا خارجيًا واقترب من إتمام الاتفاق بصورة نهائية مع النادي.

وأتم اللاعب صاحب الـ 29 عاماً تصريحاته بالإشارة إلى أن كون لاعبًا حرًا يعطيه أفضلية في اختيار العروض التي تصله.

المهاجم المصري الدولي كان قد انضم لصفوف الخليج خلال الانتقالات الصيفية بموسم 23/24 قادمًا من الأهلي بعقد لمدة موسمين انتهى بنهاية موسم 2024/25.

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