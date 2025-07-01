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"دعمنا الهجوم وسيبنا الدفاع".. نجم الأهلي السابق غاضبا: معملناش حاجة في المونديال

11:53 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025
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    لقطة الهدف الأول للأهلي في مرمى بورتو
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    الأهلى
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    جماهير الأهلي من مباراة بورتو
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو
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    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (5) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (8) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (6) (1)
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كتب- محمد خيري:

أبدى ياسر ريان، نجم الأهلي الأسبق، استياءه من أداء الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق لم يحقق الهدف المطلوب من مشاركته، رغم الصفقات الهجومية التي أبرمها مؤخرًا.

وقال ريان خلال حواره لبرنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "الأهلي دعم خط الهجوم بشكل جيد، لكنه أغفل تدعيم خط الدفاع، وهو ما أثر على الأداء العام للفريق والتعاقد مع لاعب مثل محمد علي بن رمضان كان مطلبًا جماهيريًا".

وأضاف: "الأهلي ما زال بحاجة إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن، وأرى أن أحمد عيد لا يصلح للعب في صفوف الفريق، فهو ليس بالمستوى الذي يؤهله لتحمل الضغوط مع نادٍ بحجم الأهلي".

وفي سياق متصل، تحدث ياسر ريان عن نادي الزمالك، مؤكدًا أن وائل القباني لم يقصر خلال فترة توليه منصب مدير الكرة، وقال: "القباني من أبناء الزمالك، وكان من المفترض أن يحظى بدعم أكبر، خاصة في ظل الأزمات التي مر بها النادي".

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