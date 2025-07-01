كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تسبب وداع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للنسخة الجارية من كأس العالم للأندية على يد الهلال السعودي في رقم سلبي للاعبين المصريين بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

سيتي كان يضم بصفوفه آخر لاعب مصري مشارك في البطولة وهو عمر مرموش الذي شارك مع بداية الشوط الإضافي الأول من مباراة الهلال التي انتهت بفوز الفريق السعودي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

ورغم مشاركة الأهلي ورامي ربيعة مع فريق العين الإماراتي وكذلك عمر مرموش مع مانشستر سيتي إلا أن النسخة الحالية من البطولة لم تشهد زيارة أي لاعب مصري للشباك كما انتهى مشوار اللاعبين المصريين في المسابقة.

فريق الأهلي سجل 4 أهداف خلال النسخة الجارية من البطولة جميعها كانت في مرمى بورتو البرتغالي وسجلها لاعبين أجنبين وهما: وسام أبو علي (هاتريك) ومحمد علي بن رمضان.

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