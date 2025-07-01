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"مبلغ خيالي".. تركي آل الشيخ يكشف مكاسب الهلال بعد الفوز على مانشستر سيتي

11:27 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (12)
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    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (14)
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    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (10)
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    احتفال رئيس نادي الهلال مع اللاعبين (5) (1)
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    احتفال رئيس نادي الهلال مع اللاعبين (1) (1)
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    احتفال رئيس نادي الهلال مع اللاعبين (9) (1)
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    جماهير الهلال السعودي
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    الهلال ومان سيتي
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    لقطات من مباراة الهلال ومان سيتي
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    جوارديولا في مباراة الهلال
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    لقطات من مباراة الهلال
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    مباراة الهلال والسيتي
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كتب- محمد خيري:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، المكاسب المالية لفريق الهلال السعودي، بعد تحقيق الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية.

وحقق الهلال السعودي، فوزا تاريخيا، على مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بالمونديال ليودع ويتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الهلال السعودي يضمن 34 مليون دولار بفوزه على مانشستر سيتي وبلوغ دور الـ8 لمونديال الأندية".

أضاف: "نادي الهلال السعودي يتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف لثلاثة، في مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية".

وأكمل: "سيحصل الهلال على 13.125 مليون دولار عن وصوله لدور الـ8، ليرفع بذلك جوائزه المالية من البطولة إلى 34.1 مليون دولار".

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الهلال الهلال السعودي مانشستر سيتي الإنجليزي كأس العالم للأندية
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