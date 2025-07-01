كتب- محمد خيري:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، المكاسب المالية لفريق الهلال السعودي، بعد تحقيق الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية.

وحقق الهلال السعودي، فوزا تاريخيا، على مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بالمونديال ليودع ويتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الهلال السعودي يضمن 34 مليون دولار بفوزه على مانشستر سيتي وبلوغ دور الـ8 لمونديال الأندية".

أضاف: "نادي الهلال السعودي يتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف لثلاثة، في مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية".

وأكمل: "سيحصل الهلال على 13.125 مليون دولار عن وصوله لدور الـ8، ليرفع بذلك جوائزه المالية من البطولة إلى 34.1 مليون دولار".