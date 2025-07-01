كتب- محمد خيري:

فتح الإعلامي، إبراهيم فايق النار على إعلامي سابق في قناة الأهلي، بسبب الإساءة للمعلق الرياضي مدحت شلبي، خلال تعليقه على مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.

وكتب الإعلامي السابق بقناة الأهلي محمد سعيد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: "هدف مانشستر سيتي في مرمي الهلال السعودي سليم وقانوني بنسبة 100%، أسوأ شيء لما يكون المعلق الرياضي جاهل بالقانون وغير مطلع على آخر تعديلات FIFA على قانون اللعبة، التعليق أصبح يحتاج إلى دراسة وفهم مش إلهي وأفشات الأفلام يا جماعة".

ومن جانبه قال إبراهيم فايق خلال برنامجه عبر قناة "إم بي سي 2": "عندما نتحدث في كرة القدم، لابد وأن يسود حالة من الأدب والاحترام، والتقدير لأننا في الأول والأخر نتحدث عن كرة القدم، نحن تربينا على هذا الأمر".

"استوقني، تويتة المفروض اللي كاتبها إعلامي زميل، ممكن نختلف على الرأي، ولكن الإعلام أخلاق وطريقة تعامل، وهناك فارق كبير جدا بين النقد وسوء الأدب، وهناك فارق أنك تتعامل مع الإعلام بتقدير ومع زملاء المهنة بتقدير، كابتن مدحت شلبي قيمة إعلامية كبيرة، ولا يجوز يا أخي حتى علمونا أن فرق السن ليه احترامه".

وحقق الهلال السعودي، الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بالمونديال ليودع الفريق الإنجليزي البطولة.