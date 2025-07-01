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"تسلقنا الجبل بدون أكسجين".. أول تعليق من مدرب الهلال بعد الفوز على مانشستر سيتي

11:08 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025

إنزاجي مدرب الهلال (1)

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وصف المدير الفني الإيطالي لفريق الهلال إنزاجي فوز ناديه على نظيره مانشستر سيتي بتسلق الجبل بدون أكسجين؛ إذ كانت مواجهة الفريق الإنجليزي في ظل الغيابات التي يعاني منها فريقه تحديًا.

فريق الهلال فاز برباعية مقابل ثلاثة أهداف على نظيره مانشستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية.

وقال إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"واجهنا سيتي بكل حزم واستحقينا الفوز سنسترجع قوتنا ونستعد لربع النهائي وأتمنى أن نكون جاهزون للمباراة، فعانينا أمام سيتي من الغيابات ولكن الجميع قدم مستويات ممتازة".

ويلتقي فريق الهلال في دور ربع النهائي نظيره فلومينينسي عند العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبل بعدما تأهل الفريق البرازيلي على حساب نظيره إنتر الإيطالي.

وعن مواجهة فلومينينسي قال مدرب الهلال:"هو خصم قوي وقدم مباراة ممتازة أمام إنتر"، فيما قال إن جواردويلا جاء له عقب المباراة وصافحه وهنأه بالفوز:"نحترم بعضنا البعض".

وأتم المدرب صاحب الـ 51 عاماً تصريحاته بقوله:"الفضل في الفوز اللاعبين الذين لعبوا لقد واجهنا تحديات عديدة وكأننا نتسلق الجبال بدون أكسجين".

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