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"ظلم بين".. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الهلال التاريخي على السيتي

10:41 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025
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    جماهير الهلال السعودي
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    الهلال السعودي
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كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز فريق الهلال السعودي التاريخي، على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب "أديب"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شغل بقى الهلال شرف الكرة العربية ، ونتعجب من القدرة على هزيمة الفرق الاجنبيه فيه ظلم بين للبطل السعودى".

وأكمل: "الكلام القديم لا يصلح للمجد الجديد، بجد شيء غير عادي وتاريخي وأداء احترافي يضارع أعلى المستويات، أعلى من مستوى البطل السيتى".

واختتم: "مبروك للهلال الذي كان قمرا كاملا فى سماء الكرة العالمية ، طموحنا الآن في الفضاء مش في السماء".

وحقق الهلال السعودي، الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بالمونديال ليودع الفريق الإنجليزي البطولة.

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