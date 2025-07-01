الزمالك يتم اتفاقه مع صفقة صيفية (خاص)

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن إتمامهم الاتفاق مع أحمد شريف جناح نادي فاركو لتدعيم صفوف الفريق به خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"يتبقى حاليًا (رتوش) بسيطة لحسم الصفقة بشكل رسمي مع فاركو".

اللاعب صاحب الـ 22 عاماً قد انضم لصفوف فاركو خلال الانتقالات الصيفية لموسم 21/22.

وشارك اللاعب بالدوري منذ تصعيده للفريق الأول بـ 129 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 6 لزملائه.

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