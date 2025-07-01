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"تحسن بشكل كبير".. طبيب الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

12:19 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    إمام عاشور في المستشفى
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    إمام عاشور
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (5)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (3)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (2)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (1)
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    إمام عاشور.
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    إصابة إمام عاشور
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (2)
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور لاعب الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف طبيب فريق الأهلي أحمد جاب الله تطورات الحالة الصحية للاعب إمام عاشور بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

وقال جاب الله، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه مساء أمس الإثنين:"إمام عاشور تحسنت حالته بشكل كبير بعد جراحة الترقوة التي خضع لها في أمريكا".

وأتم طبيب الأهلي تصريحاته قائلاً:"إمام عاشور خضع لفحوصات طبية خلال الـ 48 ساعة الماضية وتقرر أن يبدأ العلاج الطبيعي خلال أسبوع على الأكثر".

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة بكسر في الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في مستهل مشوار الأهلي بكأس العالم للأندية ليتم استبداله ثم خضوعه لجراحة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تقام البطولة.

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إصابة إمام عاشور إمام عاشور الاهلي أحمد جاب الله
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