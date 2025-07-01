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" سنكرمه بالشكل اللائق".. الأهلي يعلن رسميًا رحيل لاعبه

12:06 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله لاعب الأهلي
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    يحيى عطية الله وكريم فؤاد
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    يحيى عطية الله (1)
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الرياضي لفريق الأهلي، محمد يوسف، رحيل لاعبهم المغربي يحيى عطية الله عن الفريق يوم 15 يوليو الجاري مع انتهاء فترة استعارته.

وقال محمد يوسف، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه مساء الإثنين:"يحيى عطية الله ستنتهي استعارته يوم 15 يوليو الجاري ولم يتم تفعيل بند الشراء وفقًا للرؤية الفنية".

وأتم يوسف تصريحاته بقوله:"لكن يبقى عطية الله من اللاعبين الملتزمين وأصحاب الأخلاق الرفيعة وسندعوه للتكريم بالشكل اللائق وتويجه الشكر عما قدمه من جهد طيلة الموسم الماضي".

الأهلي كان قد تعاقد مع اللاعب المغربي الدولي على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية بموسم 2024/25 قادمًا من نادي سوتشي الروسي.

اللاعب صاحب الـ 30 عاماً شارك بقميص الأهلي منذ انضمامه بـ 23 مباراة سجل خلالها هدفاً وصنع ثلاثة لزملائه خلال فيما غاب لأكثر من فترة بسبب الإصابة.

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