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الأهلي يعلن تفاوضه مع بعض اللاعبين خلال الفترة الحالية

12:00 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025

الأهلي يعلن تفاوضه مع بعض اللاعبين

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كتب ـ محمد الميموني:

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن عملهم خلال الفترة الحاليو لتدعيم بعض المركز للاعبين.

وقال يوسف في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للاهلي اليوم الإثنين:"نتفاوض حالياً مع لاعبين لتدعيم بعض المراكز وفقًا لرؤية المدير الفني، وعندما ننتهي من المفاوضات سنعلن عن العناصر الجديدة التي ستنضم للفريق، نسعى أن ننتهي من هذة الأمور قبل معسكر الإعداد للموسم الجديد".

وكان الأهلي قد أعلن خلال الانتقالات الصيفية الجارية التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" قادمًا من نادي طرابزون التركي بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الريان القطري، وأحمد سيد "زيزو" بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، كما تعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان قادمًا من صفوف فرينكفاروزي المجري.

هذا بحانب عودة لاعب الوسط المالي أليو ديانج للفريق مرة أخرى بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الخلود السعودي بالإضافة إلى ضم حارس مرمى المقاولون العرب محمد أحمد "سيحا".

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