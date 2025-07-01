"طموح الشباب".. من هو يانيك فيريرا المدرب المحتمل للزمالك؟

دخل بقوة البلچيكي الشاب يانيك فيريرا الترشح لقيادة الفريق الأول لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة خلفا لأيمن الرمادي المدير الفني السابق.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك شبه اتفاق بين الزمالك والمدرب الشاب البلجيكي، ومن المتوقع وصوله للقاهرة خلال 48 ساعة، لإتمام التعاقد.

من هو يانيك فيريرا؟

وينشر موقع "مصراوي"، بعض المعلومات عن المدير الفني البلجيكي المرشح لتدريب الزمالك:

ويعد يانك فيريرا صاحب الـ 42 عام من مواليد 1980، حاصل علي ماچيستير في علم النفس الرياضي، ودبلومة في الإعداد البدني وبدأ مسيرته كمحلل أداء لنادي، أندرلخت البلچيكي وهو في عمر 20 سنة واستمر 6 سنوات كاملة رفقة الفريق.

وانتقل بعد ذلك للعمل كمساعد مع المدرب المخضرم ميشيل بيريودوم في چنت البلجيكي ثم ذهب معه كمساعد في الشباب السعودي وفازوا بالدوري السعودي موسم 2011\2012.

بعد ذلك عمل يانك فيريرا كرجل أول وقاد نادي شارلروا وأصبح أصغر مدرب في تاريخ الدوري البلجيكي، بعمر الـ 32 عام ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط.

ثم بعد ذلك يخوض مغامرة جديدة مع نادي سانت ترودين في الدرجة الثانية ونجح في الصعود إلى الدوري البلجيكي.

وتبتسم الحياة لفيريرا وتأتي له فرصة العمر بتدريب نادي ستاندر ليچ البلجيكي وهو في هذا العمر الصغير وحقق كأس بلچيكا عام 2015.

وبعدها خاض عدة تجارب أخرى في الدوري البلجيكي قبل أن ينتقل لتدريب الفتح السعودي في 2019، وكانت آخر تجاربه مع نادي الرياض السعودي.