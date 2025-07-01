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بعد تضارب الاعتزال.. هل يرتدي شيكابالا تيشرت غير الزمالك؟

09:00 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025
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    حزن شيكابالا من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
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    شيكابالا
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    شيكابالا
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    شيكابالا (2)
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    محمود-شيكابالا-وبنتايك
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (7)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (2)
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ظهرت أزمة كبرى على الساحة الرياضية، خلال الساعات الماضية، بطلها محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لنادي الزمالك.

وتحدث الكثير عن اعتزال محمود شيكابالا، خلال الفترة الحالية، وعدم الاستمرار في الملاعب، ولكن بعد ذلك ظهر تمسك لجنة التخطيط باستمراره مع الفريق واستكمال عقده الموسم المقبل.

ووفقا لمصدر مقرب، أكد أن شيكابالا، بالفعل لديه رغبة كبيرة للاستمرار في الملاعب الموسم المقبل، واستكمال مشواره مع الفريق الأبيض.

وأوضح المصدر، أن هناك حالة من الغضب تسيطر على اللاعب، بسبب كثرة الكلام في الفترة الماضية من قبل مجلس الإدارة، على رغبتهم في عدم استمراره في الملاعب.

وأكمل المصدر، أن اللاعب تلقى مؤخرا عددا من العروض سواء داخل مصر، أو الدوري الليبي، ولكنه يأمل في إنهاء مشواره الكروي بتيشرت نادي الزمالك، وهو ما يصعب تغيير وجهته.

واختتم المصدر، أن اللاعب سوف يحسم أمره بشكل نهائي خلال الفترة القليلة المقبلة، سواء بالاعتزال أو استكمل الموسم المقبل في عقده.

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